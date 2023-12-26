Keşan'da Motosiklet Hırsızlığı ve Uyuşturucu Operasyonu
Keşan'da motosikleti çalınan bir kişi polise başvurdu. Aynı gün içinde uyuşturucu şüphelisi bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca, firari hükümlü de yakalandı.
Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan E.K, evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.
E.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, şüpheli M.İ'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu. Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Firari hükümlü yakalandı
Keşan'da 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Polis ekipleri, denetimler esnasında şüpheli M.C'yi durdurdu. Şüphelinin UYAP sorgusunda 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
M.C, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.