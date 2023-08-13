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Keşan'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan motosiklet hırsızlığı şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan motosiklet hırsızlığı şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak'ta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili inceleme yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin S.Ç.ve Y.K. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan S.Ç. ve Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Edirne Keşan Güncel Haberler

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