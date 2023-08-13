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Keşan'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak'tan motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheliler Ş.Ç. ve Y.K. ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak'tan motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler Ş.Ç. ve Y.K. ekipler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Aksoy - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Edirne Keşan Güncel Haberler

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