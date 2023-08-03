Keşan'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yeni Mahalle'de bir apartmanın önünden motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından yakaladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yeni Mahalle'de bir apartmanın önünden motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ali Rıza Efendi Sokak'taki bir apartmanın önünde park halinde bulunan motosiklet çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmandaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede şüphelilerin Ç.A., S.Ç., P.K. ve M.Y. oldukları belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve motosikletin bulunması için çalışma yapan polis; Ç.A., S.Ç., P.K. ve M.Y.'yi yakalarken, çalınan motosikleti Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Alaybet Sokak'ta terk edilmiş şekilde buldu. Motosiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE