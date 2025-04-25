Keşan'da Motosiklet Denetimlerinde 408 Bin Lira Ceza Kesildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan motosiklet denetimlerinde, 55 sürücüye toplam 408 bin 409 lira para cezası uygulandı. Denetimler sırasında çeşitli eksiklikleri bulunan 6 motosiklet trafikten men edildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, son 24 saatte 3 farklı noktada motosiklet ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 55 motosikletin sürücüsüne; kask takmamak, ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle motosiklet kullanmak, trafik işaret ve levhalarına uymamak ile sigortasız, muayenesiz ve tescilsiz motosiklet kullanmaktan toplam 408 bin 409 lira idari para cezası kesildi. Çeşitli eksikleri bulunan 6 motosiklet trafikten menedilerek, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Motosiklet denetimlerinin süreceği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel