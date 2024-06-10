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Keşan'da Mor Renkli Lavanta Tarlaları Ziyaretçileri Ağırlıyor

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Keşan ilçesindeki lavanta tarlaları, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor. Lavanta tarlaları, hem üreticilerin ekonomisine hem de şehrin turizmine katkı sağlıyor. Ziyaretçiler, mor renkli tarlalarda fotoğraf çektirip güzel anılar biriktiriyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde mor renge bürünen lavanta tarlaları, sezon boyunca doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Keşan'da kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla ekimi yapılan lavanta, hem üreticilerin ekonomisine hem de şehrin turizmine katkı sağlıyor. Bitkinin çiçek açmasıyla, kentteki lavanta tarlalarında güzel görüntüler oluşuyor. Fotoğraf stüdyosunu andıran mor renkli tarlaları ziyaret edenler, üreticiler tarafından kurulan dekorlarda fotoğraf çektiriyor. Özellikle İstanbul'dan tatil amacıyla Saros Körfezi'ndeki beldelere giden ziyaretçiler, uğradıkları lavanta tarlalarında, doğayla iç içe vakit geçirip, güzel anılar biriktiriyor.

Lavanta üreticisi Durhan Yakın (38), 4 yıl önce fotoğraflarını gördükten sonra lavanta ekimine başladığını belirterek, "Biz başka bir tarlaya fotoğraf çekilmeye gittik. Üretici arkadaşla görüştükten sonra eşimle biz de ekmeye karar verdik. 2020 Aralık ayında lavantanın dikimini gerçekleştirdik. Daha önce biz hem kendimiz hem de çocuğumuz için lavanta yağını kullanıyorduk. Görsel olarak da bizi cezbettiği için bu işe girdik. Bu yıl tarlayı turizme açmamızın 3'üncü yılı. Bu yıl daha fazla görselliğe sahip. Bunun dışında yağı, birçok sektörde kullanılıyor. İlaç sektöründe özellikle kullanılıyor" dedi.

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Ziyaretçilerin mor tarlalara hayran kaldığını ifade eden Yakın, "Morluğu, derinlik algısını, dinlendirici havasını ve atmosferini ziyaretçilerimiz beğeniyorlar. Şu ana kadar hiçbir olumsuz eleştiri almadık. Fotoğraf tutkunu olanlar için burası biçilmiş kaftan. Gelen herkes memnun kalıyor. Ayrıca kendi lavanta yağımızdan ürettiğimiz ürünleri de burada ziyaretçilerimize sunuyoruz. Tatil için İstanbul'dan bölgeye gelen ziyaretçilerimiz çok fazla. Bayram tatilinde ziyaretçi sayısının artacağını tahmin ediyoruz. Herkesi bu görsel şöleni yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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