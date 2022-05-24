Keşan'da minibüs ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler

Keşan'da minibüs ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
A.K idaresindeki motosiklet ile R.G'nin kullandığı 22 M 4038 plakalı minibüs, Rasim Ergene Caddesi ile Vali Fahri Yücel Caddesi kesişiminde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü A.K ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.Ç yaralandı.
Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İlker Gürel - Güncel