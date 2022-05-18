Keşan'da midibüs ile çarpışan otomobildeki kişi yaralandı - Haberler

Keşan'da midibüs ile çarpışan otomobildeki kişi yaralandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 22 FM 087 plakalı midibüs ile 34 DVG 237 plakalı otomobil, Barağı köyünde çarpıştı.
Kaza nedeniyle E.D otomobilde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerinin de yardımıyla yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralı, Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İlker Gürel - Güncel