Keşan'da Merve Altınalmaz'ın cenazesine katılması için cezaevindeki babasına izin verilmedi

Keşan'da evinde ölü olarak bulunan Merve Altınalmaz'ın cenazesine katılması için cezaevinde hükümlü bulunan babası Yaşar Altınalmaz'a izin verilmemesi tepki çekti. Yaklaşık 150 kişilik grup, emniyet müdürlüğü binasına yürüdü. Kalabalık grup, polisin görüşmeleri sonucu ikna edilerek dağıtıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde evinde ölü olarak bulunan Merve Altınalmaz'ın (20) cenazesine katılması için cezaevinde hükümlü bulunan babası Yaşar Altınalmaz'a izin verilmemesine tepki gösteren yaklaşık 150 kişilik grup, emniyet müdürlüğü binasına yürüdü. Kalabalık grup, polisin görüşmeleri sonucu ikna edilerek dağıtıldı.

Olay, geçen cumartesi günü, öğle saatlerinde, Yenimescit Mahallesi Esat Sokak'ta meydana geldi. Merve Altınalmaz'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Altınalmaz'ı evin salonunda hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden ekipler Merve Altınalmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Altınalmaz'ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Altınalmaz'ın, bir gece önce yeğeni S.D.'ye (17) yaşamına son vereceğini söylediği iddia edildi.

Baba Yaşar Altınalmaz'ın cezaevinden çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle cenaze ertelendi. Yaşar Altınalmaz'ın kızının cenazesine cezaevinden izinli katılabilmesi için yeniden görüşme yapıldığı öğrenildi. Merve Altınalmaz'ın cenazesinin yarın, öğle vakti İki Minareli Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.