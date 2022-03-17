Keşan'da kullanılmayan ya da tarihi geçmiş ilaçlar bertaraf edilecek

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keşan ilçesinde "Sıfır Atık" yönetmeliği kapsamında hayata geçirilen projede, kullanılmayan ya da tarihi geçmiş ilaçlar bertaraf edilecek.

Valilik, Keşan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

"Sıfır Atık" yönetmeliği kapsamında hayata geçirilen projenin tanıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, toprağı, suyu kirleten, dolayısıyla halkı ve özellikle çocukların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birinin atık ilaçlar olduğunu söyledi.

Atık ilaçların çöp olmadığı bilincini oluşturmak amacıyla önemli bir uygulamayı Keşan'da uygulamaya başladıklarını belirten Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu uygulama ile ilaçların evsel atıklardan ayrıştırılmasını, bilinçsizce dökülen atık ilaçların tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek vatandaşlarımıza ulaşmasını engellemeyi amaçlıyoruz. Belediyemiz tarafından ilçemizde bulunan aile sağlığı merkezlerine 10 atık ilaç toplama kutusunun dağıtımını yaparak bir ilki gerçekleştirdik. Evlerinizde kullanmadığınız ilaçları çöpe atmak yerine aile sağlığı merkezlerine bırakarak bu tehlikeyi önleyebiliriz."

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. İshak Yıldırım da hastaları tedavi ederken çok ilaç değil, az ve doğru ilaç kullanılmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu bizim ve insanlarımızın sağlığı ve şifası için de çok önemli. Hepimizin evinde zamanında fazlasıyla aldığımız ama kullanmadığınız ya da az kullandığımız ilaçlarımız mevcut. Hiçbir ilaç aslında bir çöp ya da evde bekletilecek bir malzeme değil. Eğer tedavimiz için uygunsa hekim verdiyse kullanacağız. Eğer kalıyorsa da o ilaçların bertaraf edilmesi lazım. Artık atık ilaç toplama kutularımız var. Bu kutular aile sağlığı merkezlerimizde bulunacak. Vatandaşlarımız evlerinde son kullanma tarihi geçmiş, kullanmadıkları ilaçları bu kutulara atacaklar. Bu kutular asla bir çöp kutusu değil. Hem insani açıdan, hem sağlık açısından, hem de ekonomik açıdan inanılmaz yararlı bir geri dönüşüm."

Törene Kaymakam Cemalettin Yılmaz ve İlçe Sağlık Müdürü Hakan Çetin de katıldı.