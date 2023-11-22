Keşan'da Kulakları ve Kuyruğu Kesilmiş Köpek Yavrusu Bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde hayvan barınağının önüne bırakılmış çuvalın içinde kulakları ve kuyruğu kesilmiş köpek yavrusu bulundu. Köpek yavrusu sağlık kontrollerinden geçirildi ve sahiplenildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde hayvan barınağının önüne bırakılmış çuvalın içinde kulakları ve kuyruğu kesilmiş köpek yavrusu bulundu.

Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) barınağına gelen hayvansever, kapıda ağzı bağlı bir çuval olduğunu fark etti.

Çuvalı açan hayvansever, içinde karton koliye konulmuş kulakları ve kuyruğu kesik köpek yavrusu olduğunu gördü.

Veteriner kliniğine götürülen 2,5 aylık köpek yavrusunun kontrolleri yapıldı ve durumunun iyi olduğu belirlendi.

Bu arada barınağa gelen haynvansever Serdar Yumuşak ve oğlu Mirhan Yumuşak tarafından sahiplenilen köpeğe "Gofret" ismi verildi.

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, AA muhabirine, daha önce de barınağın kapısına yaralı köpek ve kedilerin bırakıldığını anlattı.

Can dostlarının işkence gördüğünü belirten Cebeci, "Artık üzüntü yaşamak istemiyoruz. Keşan Belediyesinin ve derneğimizin bakım evi var, artık imkanlarımız da var. Bu durumları yaşamak istemiyoruz. Birçok kez benzer durumla karşılaştık. Bu canlar barınağımızın kapısına bırakılıyor. Yetkililerden burası için kamera sistemi istiyoruz." dedi.