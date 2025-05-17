Keşan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin demir bariyerlere çarparak takla attığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde İspat Cami Mahallesi Bolayır Caddesi'ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Muhtar Ali Çevikel Caddesi'nden, Bolayır Caddesi yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 22 HF 800 plakalı otomobil, sanayi sitesi girişinde demir bariyerlere çarparak, takla attı. Kazada, otomobilde bulunan S.S., Y.G.S. ve T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan S.S. ve Y.G.S.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.