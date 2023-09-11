Keşan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Minibüse ve Yayalara Çarptı: 3 Yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce minibüse, daha sonra kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Yeni Mahalle Mehmet Gemici Caddesi'nde meydana geldi. Felek Caddesi'nden, Mehmet Gemici Caddesi' istikametine giden Emir Efe Uysal yönetimindeki 34 FJJ 366 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Hakan Çakmak yönetimindeki 22 ACD 460 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil kaldırımda yürüyen Sude Çelik ve Pelin Borazan'a çarptı. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Volkan Çakmak ve yayalar Sude Çelik ile Pelin Borazan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Emir Efe Uysal, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.