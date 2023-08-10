Keşan'da kıraathaneye silahlı saldırı: 10 şüpheli yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak polis ekipleri 10 şüpheliyi yakaladı. Operasyon sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri bir kıraathaneye silahlı saldırı olayıyla ilgili 10 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte tespit ettikleri 10 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon yaptı. Cumhuriyet Savcılığından alınan kararla adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği kartuşu, 3 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet tepe lambası, 1 adet siren, 1 adet kılıç, 9 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Polis, olayla ilgili S.K, U.K, A.G, Ş.K, A.C.K, A.Ö, A.A, H.İ, R.K ve O.G'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - EDİRNE