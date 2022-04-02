Keşan'da KESKÜP'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi işbirliğinde kurulan Keşan Sepetçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (KESKÜP) kuruluşunun birinci yılı kutlandı.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne'de 16 kadın kooperatifi bulunduğunu ve 14'ünün faal bir şekilde çalıştığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürü Bilgin Özbaş da Edirne tarhanasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki menüde yerini aldığını ifade etti.

Özbaş, "Atatürk Orman Çiftliği'nde, büyük AVM'lerde Edirne tarhanası, Edirne markası adı altında satılıyor. Şuan kadın kooperatiflerimizin bir kısmının ürettiği ürünler ABD'ye ihraç ediliyor. Bazı kooperatiflerimiz sadece üretim değil, giyim sektöründe de anlaşma yaptılar. Her hafta 2 bin pantolon dikiyorlar. Temeldeki hedefimiz bunun tabana yayılması." diye konuştu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise kadınlara her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Programa Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, İŞKUR Keşan Merkez Müdürü Mehmet Yazıcı, KESKÜP Başkanı Melda Dağtaş ile kooperatif üyesi kadınlar da katıldı.