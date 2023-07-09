Keşan'da Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 6 Yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Keşan- İpsala Karayolu üzerindeki Yeniceçiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden İmdat Doğanay (63) yönetimindeki 22 FD 036 plakalı otomobil, Yeniceçiftlik Kavşağı'ndan dönüş yapmak istediği sırada aynı yönden giden Mehmet Saygı (46) idaresindeki 19 UH 310 plakalı otomobile çarptı. Yoldan çıkan 19 UH 310 plakalı otomobil su kanalına savrulup takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Saygı ile araçta yolcu olarak bulunan İclal Saygı (40), Gülnur Zeytinci (49), Murat Zeytinci (42), Göktuğ Zeytinci (14) ve Arda Uludağ (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. 22 FD 036 plakalı otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)