Keşan'da kapı çalan şüpheli tutuklandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde kapı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde kapı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İspat Cami Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında bulunan metal kapının çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Şüpheli F.B, Yenimescit Mahallesi'nde gözaltına alındı, kapı sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / İlker Gürel - Güncel