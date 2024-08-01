Keşan'da kamyonetin çarptığı otomobilde kadın yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kapalı kasa kamyonetin çarptığı otomobilde bulunan kadın yaralandı. Kamyonetin sürücüsü kazadan sonra kaçarken, plakası olay yerinde düştü.

Kaza, 23.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Çetin Emeç Caddesi'nden, Rasim Ergene Caddesi yönüne giden M.U.A. (50) yönetimindeki 34 GHS 735 plakalı otomobile, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 27 YG 140 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle cadde ortasına savrulurken, kamyonetin sürücüsü durmayarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi yönüne kaçtı. Kamyonetin ön plakası ise olay yerinde yere düştü.

Kazada, otomobilde bulunan S.A. (44) adlı kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde düşen minibüsün plakasından kaçan sürücünün isminin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.