Üye Girişi
Haberler

Keşan'da kahvehaneye silahlı saldırı: 10 gözaltı

Güncel Haberler

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri operasyon sonucunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı ve yapılan aramalarda silahlar ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri bazı ev ve iş yerlerine düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlılar S.K, U.K, Ş.K, A.C.K, A.G, A.Ö, R.K, A.A, T.E. ve H.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Aksoy - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Edirne Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title