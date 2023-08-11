Keşan'da kahvehaneye silahlı saldırı: 10 gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri operasyon sonucunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı ve yapılan aramalarda silahlar ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.