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Keşan'da Kadınlar Şiddeti Protesto Etti

Keşan'da Kadınlar Şiddeti Protesto Etti
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Edirne'nin Keşan ilçesinde yaklaşık 500 kadının siyah giyinerek düzenlediği yürüyüşle kadın, çocuk ve hayvanlara yönelik şiddet protesto edildi. Keşan Kent Konseyi Başkanı, son yıllarda artan şiddet vakalarına dikkat çekti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kadınlar, siyah giyerek yaptıkları yürüyüşle kadın, çocuk ve hayvanlara yönelik şiddeti protesto etti.

Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadın, çocuk ve hayvanlara yönelik şiddeti protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Keşan Kent Müzesi önünde toplanan ve siyah giyinen yaklaşık 500 kadın, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizler eşliğinde sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş yapan kadınlara, çevredekilerle alkışlarla destek verdi.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "TÜİK rakamları diyor ki, son 10 yılda 5 bin kadın katledilmiş. Son 10 yılda 100 bin tane çocuk, söylemek istemediğim birçok huzursuzluk yaşamış bu ülkede. İyi hal indirimleri, sözleşmelerin geri çekilmesi ve adaletsizlik kol geziyor" dedi.

Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı ise "Siz önce 50 suç kaybı olan sapıkların özgürlüklerini elinden alın tutuklayın iyi hal indirimine son verin cezasızlığı ortadan kaldırın. Uyanın, tehlike çok büyük. Kan donduran inanılmaz şeyler yaşıyoruz bununla ilgili olarak artık söylenecek bir şey yok. Acilen yapılması gereken şeyler var. Bu ülkede kadın, çocuk, hayvan olmak çok zor, yaşamak daha da zor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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