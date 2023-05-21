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Keşan'da jandarmaya yeni hizmet binası yapılacak

Keşan'da jandarmaya yeni hizmet binası yapılacak

Güncel Haberler

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yeni hizmet binası ve tesislerinin inşasına yakın zamanda başlanacağını bildirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yeni hizmet binası ve tesislerinin inşasına yakın zamanda başlanacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası ve tesislerinin yapım ihalesinin sonuçlandığını belirtti.

Hizmet binasının inşaatına yakın zamanda başlanacağını dile getiren Aksal, "Söz verdik yapıyoruz. Yapımına en kısa sürede başlanacak hizmet binası Keşan'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

Hisarcık Jandarma Edirne Keşan Güncel Haberler

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