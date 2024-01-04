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Keşan'da iş yerinden televizyon çalındı

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Keşan'da bulunan bir iş yerinden televizyon çalındı. İş yeri sahibi polise başvurarak şikayetçi oldu.

Keşan'da iş yerinden televizyon çalınan kişi polise başvurdu.

Yenimescit Mahallesi'nde iş yeri bulunan H.A, yaptığı kontrolde televizyonun çalındığını fark etti.

H.A, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

Keşan'da 6 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Polis ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli B.D'yi durdurdu.

B.D'ninUYAP sorgusunda "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İş yerinden hırsızlık

Edirne'de iş yerinden bir miktar para ve saat çalınan kişi polise başvurdu.

Sarıcapaşa Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol eden T.Y, bir miktar para ve saatin çalındığını fark etti.

İş yeri sahibi Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Keşan Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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