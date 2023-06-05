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Keşan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Keşan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Güncel Haberler

Edirne'nin Keşan ilçesinde "hırsızlık" suçundan aranması olan zanlı tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde "hırsızlık" suçundan aranması olan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri C.K'yı, Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin sorgusunda motosiklet hırsızlığı suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Edirne Keşan Güncel Haberler

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