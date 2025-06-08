Keşan'da Hırsızlık ve Kazalar Polise Yansıdı

Keşan'da Hırsızlık ve Kazalar Polise Yansıdı
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Keşan'da bir kişi cep telefonunun çalındığını, bir diğeri ise evinden para kaybı yaşadığını bildirerek polise başvurdu. Ayrıca, Uzunköprü'de bir motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak yaralandı.

Keşan'da cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

R.G, çalıştığı iş yerinde masanın üzerine koyduğu telefonunun yerinde olmadığını fark etti.

R.G, Keşan Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

Evden hırsızlık

Keşan'da evinden bir miktar parası çalınan kişi polise başvurdu.

Ev sahibi V.Ç, evini kontrol ettiğinde bir miktar parasının yerinde olmadığını fark etti.

V.Ç, Keşan Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Uzunköprü'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

F.D. idaresindeki otomobil ile Y.S. yönetimindeki motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.S, tedavi için Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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