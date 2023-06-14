Keşan'da Hırsızlık Suçundan Aranması Olan Zanlı Tutuklandı

Keşan'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hırsızlık suçundan aranması olan bir zanlı tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu şüphelisi de gözaltına alındı. Modifiyeli araçlara yönelik yapılan denetimlerde ise bir araç trafikten men edildi ve diğer araçlara idari para cezası uygulandı.