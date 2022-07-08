Keşan'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Keşan'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Keşan'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Keşan ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Keşan ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Caddesi'nde şüpheli E.T'yi durdurdu.

İki hırsızlık suçundan arandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Keşan Güncel Haberler

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