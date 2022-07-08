Keşan'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Keşan ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Keşan ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Caddesi'nde şüpheli E.T'yi durdurdu.
İki hırsızlık suçundan arandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel