Keşan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Keşan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Keşan ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Keşan ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları İ.K.'nın UYAP sorgulamasında "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / İlker Gürel - Güncel

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Keşan, Güncel, Haberler

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