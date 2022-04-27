Keşan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Keşan ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları İ.K.'nın UYAP sorgulamasında "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğunu belirledi.
Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / İlker Gürel - Güncel