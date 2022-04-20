Keşan'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Keşan'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları C.K'nın UYAP sorgulamasında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / İlker Gürel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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