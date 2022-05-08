Keşan'da geleneksel dallık şenlikleri düzenlendi

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde geleneksel dallık şenlikleri düzenlendi.

Kaymakam Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, etkinliklere katılarak vatandaşlarla birlikte Hıdırellez ateşi yaktı.

Vatandaşlarla sohbet eden Helvacıoğlu, Trakya'nın en büyük Hıdırellez ateşini yaktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gönlünüz hep bahar olsun, bütün dilekleriniz kabul olsun. Geleneksel dallık şenliklerimize katılan hemşehrilerimizle Hıdırellez ateşimizi yaktık, baharın müjdelerini ve pandeminin dahi üstesinden gelen birlik, beraberliğimizi kutladık. Baharı en güzel şekliyle karşılayalım, sağlığımız yerinde olsun, bereketimiz bol olsun. Hepimizin birlik ve beraberliği daim olsun ki bizi hiçbir şey yıldıramasın."