Keşan'da firari hükümlüler yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında S.B. ve R.F'yi yakaladı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.B. ile "silahla tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 3 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.F'yi yakaladı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.