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Keşan'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

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Keşan'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Keşan'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Keşan'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde oturan H.Ç, eşi A.İ.Ç'nin uyuşturucu kullanıp kendisini darp ettiğini iddia ederek polisten yardım istedi.

Evde arama yapan ekipler, satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.İ.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Keşan Güncel Haberler

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