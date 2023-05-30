Keşan'da evinde ölü bulunan genç kızın cenazesi izin kriziyle defnedildi

Keşan'ın Yenimescit Mahallesi'nde evinde ölü bulunan Merve Altınalmaz'ın cenazesi, cezaevinde hükümlü bulunan anne Elif ve baba Yaşar Altınalmaz'ın özel izinle jandarma eşliğinde katıldığı törenle toprağa verildi. Baba Yaşar Altınalmaz'ın cezaevinde olduğu için cenaze önce ertelendi, ancak daha sonra izin çıktı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde evinde ölü olarak bulunan Merve Altınalmaz'ın (20) cenazesi, cezaevinde hükümlü bulunan anne Elif ve baba Yaşar Altınalmaz'ın özel izinle jandarma eşliğinde katıldığı törenle, toprağa verildi.

Olay, geçen cumartesi günü, öğle saatlerinde, Yenimescit Mahallesi Esat Sokak'ta meydana geldi. Merve Altınalmaz'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Altınalmaz'ı evin salonunda hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden ekipler Merve Altınalmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Altınalmaz'ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Altınalmaz'ın, bir gece önce yeğeni S.D.'ye (17) yaşamına son vereceğini söylediği iddia edildi.

Yaşar Altınalmaz'ın kızının cenazesine cezaevinden izinli katılabilmesi için yeniden görüşme yapıldı. Görüşmeler sonucu Yaşar Altınalmaz'a kızının cenazesine katılması için savcılıkça izin verildi. Merve Altınalmaz'ın cenazesi evinin önünde helallik alındıktan sonra İki Minareli Çarşı Camii'ne getirildi. Cenazeye, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Yenimescit Mahallesi Muhtarı Fikret Kantar, genç kızın akraba ve yakınlarının yanı sıra cezaevinde hükümlü bulunan anne Elif ve baba Yaşar Altınalmaz da izinle jandarma eşliğinde katıldı. Polis ekipleri de camide ve mezarlıkta güvenlik önlemi aldı. Merve Altınalmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Elif ve baba Yaşar Altınalmaz, cenazenin defnedilmesinin ardından yeniden Edirne Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.