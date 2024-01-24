Keşan'da evden motosiklet çalan 3 zanlı tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir evden motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir evden motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.