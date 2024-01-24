Üye Girişi
Haberler

Keşan'da evden motosiklet çalan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir evden motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir evden motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Keşan Tutuklama Hırsızlık Adliye Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title