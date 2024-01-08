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Keşan'da Etkili Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 15 derece olduğu Keşan'da, öğleden sonra aniden dolu ve yağmur bastırdı. Dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Dolu ve yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi beklendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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