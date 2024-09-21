Keşan'da Eski Kitaplar Geri Dönüşüme Kazandırılıyor

Keşan ilçesinde eski kitaplar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilincini artırma hedefiyle başlattığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Belediye ekipleri vatandaşların evlerinde biriktirdikleri eskimiş kitapları geri dönüşüme kazandırmak üzere teslim alıyor.

Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına, kullanılmayan kitapların geri dönüştürülmesi hem kaynak israfını önlüyor hem de doğanın korunmasına katkı sağlıyor.