Keşan'da Elektrikli Skuter Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde elektrikli skuterin devrilmesi sonucu 15 yaşındaki U.T.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde elektrikli skuterden düşen U.T.K. (15) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Çarşı merkezinden, Sanayi Kavşağı yönüne giden U.T.K., yönetimindeki elektrikli skuter devrildi. Skuterden düşen U.T.K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. U.T.K., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.