Keşan'da Elektrikli Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Keşan'da Elektrikli Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bekçilerin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, elektrikli motosikletiyle otomobille çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü A.A.E. (19) yönetimindeki elektrikli motosiklet, otomobille çarpıştı. Motosiklette bulunan U.D. (15) yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi, Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde kimlik kontrolü yapan çarşı ve mahalle bekçileri, 22 AEB 110 plakalı elektrikli motosikleti durdurmak istedi. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan A.A.E.'nin kullandığı elektrikli motosiklet, G.G. (22) yönetimindeki 22 RN 660 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen elektrikli motosikletten düşen yolcu U.D. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. U.D.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Elektrikli motosiklet sürücüsü A.A.E.'nin ehliyetinin olmadığı ve bu nedenle kaçmak istediği belirlendi.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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