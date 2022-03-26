Keşan'da "düzensiz göçle mücadele" uygulaması yapıldı

Keşan ilçesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda kent merkezinde 4 ekip ve 8 personelin katılımıyla metruk bina, terminal, araçlar ve kişiler üzerinde kontroller gerçekleştirdi.

Kontrollerde bir araç sürücüsüne 4 bin 73 lira para cezası uygulandı.