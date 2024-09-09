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Keşan'da dönel kavşakta kaza: 2 yaralı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde dönel kavşakta meydana gelen kazada, bir otomobil beton bariyere çarparak yol kenarındaki bir mağazanın bahçesine savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde dönel kavşakta beton bariyere çarpıp, yol kenarındaki bir mağazanın bahçesine savrulan otomobilde 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Keşan-Malkara kara yolundaki Dr. Sadık Ahmet Kavşağı'nda meydan geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden, İpsala yönüne giden L.K. (47) yönetimindeki BF 986KB plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönel kavşakta önce M.E.'nin kullandığı 34 DGZ 122 plakalı otomobilin aynasına, daha sonra ise beton bariyere çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki demir bariyerleri parçalayarak, bir mağazanın bahçesine girdi. Otomobilin motoru yerinden koparken, sürücü L.K. ve yanındaki S.K., hurdaya dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza kırım ekibinin çalışmasıyla kurtarılıp, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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