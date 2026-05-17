Depreme dayanıksız 5 katlı bina, tek kepçe darbesiyle yıkıldı; o anlar kamerada

Keşan'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Ali Paşa Halk Çarşısı'nın depreme dayanıksız olması nedeniyle mahkeme kararıyla yıkılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda çarşıda bulunan iş yerleri tahliye edildi. Bu ay başı itibarıyla da çarşının yıkımına başlandı. Yıkımı gerçekleştirilen iş merkezindeki yapımı tamamlanmayan 5 katlı bina, tek kepçe darbesiyle saniyeler içerisinde yıkıldı. Çökme nedeniyle çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

