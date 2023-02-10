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Keşan'da deprem yardımını çaldığı iddiasıyla 4 belediye belediye çalışanı yakalandı

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Keşan'da deprem yardımını çaldığı iddiasıyla 4 belediye belediye çalışanı yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla işlerine son verilen 4 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla işlerine son verilen 4 belediye çalışanı gözaltına alındı.

İşten çıkartılan belediye çalışanları N.D. (50), N.H.Y. (54), L.E. (54) ve Ü.Ç. (67) polislerce "hırsızlık" suçundan yakalanıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede toplanan deprem yardımlarının tasnif edilmesinde çalışan ve yardımları çaldığı iddia edilen 4 belediye çalışanının işten çıkarılarak, haklarında hukuki işlem başlatıldığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

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