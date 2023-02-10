Keşan'da deprem yardımını çaldığı iddiasıyla 4 belediye belediye çalışanı yakalandı Güncel Haberler Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla işlerine son verilen 4 belediye çalışanı gözaltına alındı. Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla işlerine son verilen 4 belediye çalışanı gözaltına alındı. İşten çıkartılan belediye çalışanları N.D. (50), N.H.Y. (54), L.E. (54) ve Ü.Ç. (67) polislerce "hırsızlık" suçundan yakalanıp emniyet müdürlüğüne götürüldü. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede toplanan deprem yardımlarının tasnif edilmesinde çalışan ve yardımları çaldığı iddia edilen 4 belediye çalışanının işten çıkarılarak, haklarında hukuki işlem başlatıldığını açıklamıştı. Kaynak: AA / Güncel Edirne Keşan Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Keşan'da deprem yardımını çaldığı iddiasıyla 4 belediye belediye çalışanı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.