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Keşan'da çocukların attığı torpillerden kaynaklanan ot yangını söndürüldü

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Edirne'nin Keşan ilçesinde çocukların attığı torpillerin patlaması sonucu çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çevredeki ev ve bahçelere sıçramadan kontrol altına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iddiaya göre çocukların attığı torpillerden kaynaklanan ot yangını, çevredeki ev ve bahçelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Başar Caddesi'nde çıktı. İddiaya göre, çocukların otluk alana attıkları torpilin patlaması ile çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki ev ve bahçelere sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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