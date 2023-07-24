Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'ündeki bir ahırda çıkan yangında 4 bin saman balyası ile 1 traktör ve sera kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

- Keşan'da çıkan yangında 4 bin saman balyası ile 1 traktör kullanılamaz hale geldi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'ündeki bir ahırda çıkan yangında 4 bin saman balyası ile 1 traktör ve sera kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre; Kadıköy'de A.Y.'a ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark eden vatandaşlar durumu, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ahırın içerisindeki saman balyalarından yükselen alevler, komşu bahçeye de sıçradı. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında, toplam 4 bin saman balyası, 1 traktör, sera ve sera malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.