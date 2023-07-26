Keşan'da çıkan yangında 2 dönüm tarla zarar gördü

Keşan ilçesinde Yeşilköy'de çıkan yangında 2 dönüm tarla hasar gördü. İtfaiye ve orman ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Keşan ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm tarla zarar gördü.

Yeşilköy'de öğle saatlerine henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Keşan İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 1 helikopter de destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 2 dönüm tarla hasar gördü.