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Keşan'da çıkan yangında 2 dönüm tarla zarar gördü

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Keşan ilçesinde Yeşilköy'de çıkan yangında 2 dönüm tarla hasar gördü. İtfaiye ve orman ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Keşan ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm tarla zarar gördü.

Yeşilköy'de öğle saatlerine henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Keşan İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 1 helikopter de destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 2 dönüm tarla hasar gördü.

Kaynak: AA / Gökhan Aksoy - Güncel

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