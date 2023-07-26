Keşan'da çıkan yangında 2 dönüm tarla zarar gördü
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Keşan ilçesinde Yeşilköy'de çıkan yangında 2 dönüm tarla hasar gördü. İtfaiye ve orman ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
Keşan ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm tarla zarar gördü.
Yeşilköy'de öğle saatlerine henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Keşan İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına 1 helikopter de destek verdi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 2 dönüm tarla hasar gördü.
Kaynak: AA / Gökhan Aksoy - Güncel