Keşan'da çıkan yangın evlere ve ağaçlık alanlara sıçramadan söndürüldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, çevredeki evlere ve ağaçlık alanlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yenimescit Mahallesi Melih Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik müdahalesiyle çevredeki evlere ve ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışması sürüyor.