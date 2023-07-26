Keşan'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını, yakındaki ekili alanlara ve ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 dönümlük arazi zarar görürken tarlalardaki çok sayıda saman balyası da yandı. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.