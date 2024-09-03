Keşan'da CHP'nin düzenlediği çiftçi yürüyüşüne izin verilmedi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Büyük Çiftçi Yürüyüşü' etkinliği kapsamında oluşturulan konvoya; valilik ve kaymakamlık izin vermedi. Traktörler çevre yoluna yönlendirilirken, bazıları Cumhuriyet Meydanı'na izinsiz giriş yaptı. Burada çiftçiler ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

CHP Keşan İlçe Başkanlığı tarafından 'Büyük Çiftçi Yürüyüşü' etkinliği düzenlenmek istendi. 100 traktörden oluşan konvoy, Cumhuriyet Meydanı'na 3 kilometre uzaklıktaki Yeni Mahalle Mustafa Fehmi Kubilay Caddesi'ne geldi. Edirne Valiliği ve Keşan Kaymakamlığı, şehir içi trafiği tehlikeye düşüreceği gerekçesiyle 100 traktörden oluşan konvoya izin vermedi. Bunun üzerine Keşan Kent Müzesi önünde oluşturulan kortej, traktörlerin bulunduğu alana yürüdü.

ÇİFTÇİLER İLE POLİS ARASINDA TARTIŞMA

CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan ve Ediz Ün ile CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve bazı partililer, burada konuşma yaptı. Polis, daha sonra traktörleri çevre yollara yönlendirdi. Ancak izin verilmemesine rağmen 20 çiftçi, traktörleri ile korna çalarak meydana girdi. Polis, traktörleri Cumhuriyet Meydanı'nda durdurarak, plakalarını fotoğrafladı ve korna çalmamaları konusunda uyardı. Bu sırada bazı traktör sürücüleri ile polis arasında tartışma çıktı. Sürücüler, polis tarafından sakinleştirilerek şehir dışına yönlendirildi.

'TÜRK ÇİFTÇİSİNİN SORUNU, BİR BEKA SORUNUDUR'

Cumhuriyet Meydanı'na gelen CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve partililer, polis ekipleriyle görüştü. Çakır, verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dilediklerini belirterek, "Ancak haksızlığa uğrayan herkesin yanındayız. Baştan Cumhuriyet Meydanı'na girmemize izin vermediler. Açıklamamızı burada yapacaktık. Ancak toplanma alanımız olan Yeni Mahalle'de yaptık. Bu etkinliği yaparak sesimizi duyurmak istiyorduk. Kağıttan bir açıklama okuyarak, dağılmak istemiyorduk. Çünkü Türk çiftçisinin sorunu, bir beka sorunudur. Yarın öbür gün çiftçilik yapacak ya da yiyecek ekmek bulamayacağız belki de. Tabiricaizse insan eksen insan çıkacak topraklarımızda çiftçiler artık üretim yapmakta zorlanıyorlar" dedi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL /EDİRNE,