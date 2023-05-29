Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerinde şüpheliler S.T, N.H, Z.C, S.T, D.K, F.G, H.K ve G.T'yi durdurdu. Şüphelilerin GBT sorgulamalarında çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.