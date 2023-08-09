Keşan'da Çelik Kapı Devrilmesi Sonucu Kadın Yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş merkezinde meydana gelen olayda, çelik kapının devrilmesi sonucu bir kadın yaralandı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde üzerine çelik kapının devrilmesiyle başını yere çarpan Melek B. (48) yaralandı.
Olay, saat 13.45 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Caddesi'ndeki Alipaşa İş Merkezi'nde meydana geldi. Melek B., zemin katta bulunan 2'nci el ev eşyaları satan iş yerinde çelik kapının üzerine devrilmesiyle düşerek başını beton zemine çarptı. Melek B. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Melek B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel