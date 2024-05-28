Üye Girişi
Haberler

Keşan'da Bulunan Yavru Tilki Doğaya Geri Bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yavru tilkinin bakımı yapılarak doğal yaşam alanına salındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye sırasında buldukları yavru tilkinin bakımını yapıp karnını doyuran Doğa Koruma ekipleri, hayvanı tekrar bulunduğu bölgeye bıraktı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Keşan ilçesindeki Koru Dağları'nda devriye faaliyeti esnasında tek başına tilki yavrusu görüldü.

İlk kontrolleri yapılan tilki yavrusunun, bakımı ve beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bakım, beslenme ve muayenesi tamamlanan tilki yavrusu, tekrar bulunduğu bölgede doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Keşan Hayvan Hakları Çevre Güncel Haberler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

 Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

 TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı

TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı

 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor

Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title